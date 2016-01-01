دعا الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أي مواطن يعاني من سمنة مفرطة؛ التوجه لوزارة الصحة للعلاج، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجهم.
وقال "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": علاج مرضى السمنة، الدولة تتحمل مشكلته، وتعالجهم بكل اهتمام".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت المستشفيات التابعة للوزارة باستقبال مرضى السمنة المفرطة، وعلاجهم على نفقة الدولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد توجيهات الرئيس.. الصحة تزف بشرى سارة لأمراض السمنة المفرطة.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق