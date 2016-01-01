بعد توجيهات الرئيس.. الصحة تزف بشرى سارة لأمراض السمنة المفرطة.. فيديو

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صورة الخبر: الصحة تزف بشرى سارة لأمراض السمنة المفرطة
الصحة تزف بشرى سارة لأمراض السمنة المفرطة

دعا الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أي مواطن يعاني من سمنة مفرطة؛ التوجه لوزارة الصحة للعلاج، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجهم.

وقال "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": علاج مرضى السمنة، الدولة تتحمل مشكلته، وتعالجهم بكل اهتمام".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت المستشفيات التابعة للوزارة باستقبال مرضى السمنة المفرطة، وعلاجهم على نفقة الدولة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن مستشفيات العزل هى مستشفيات الحميات والصدر.

وطالب المتحدث، المواطنين الالتزام قدر الإمكان بالاجراءات الاحترازية بشأن فيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، متابعا أنه :"لو كل واحد التزم؛ لن نعود للوراء".

وناشد "مجاهد" المواطن، قائلا :"أي حد يعاني من أمراض مزمنة؛ التحرك إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى ويطمئن على نفسه ويقوي مناعته لأن ده هيفرق كتير في مواجهة فيروس كورونا".

المصدر: elbalad

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