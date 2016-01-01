تحذير عاجل من الصحة للمواطنين بشأن كورونا

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فيروس كورونا


علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على قرار تحليل "بي سي ار" الذي اتخذته الحكومة، قائلا :"للحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن على المواطنين الالتزام قدر الإمكان بالاجراءات الاحترازية بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، متابعا أنه :"لو كل واحد التزم لن نعود للوراء".

وناشد المتحدث الرسمي، المواطن، قائلا :"اي حد يعاني من أمراض مزمنة التحرك إلى اقرب وحدة صحية أو مستشفى ويطمن على نفسه ويقوي مناعته لان ده هيفرق كتير في مواجهة فيروس كورونا".

وفي السياق نفسه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن مستشفيات العزل هى مستشفيات الحميات والصدر.

ودعا الدكتور خالد مجاهد، قائلا :"أي مواطن يعاني من سمنة مفرطة التوجه لوزارة الصحة للعلاج، والعلاج ده حقه والدولة تتحمل مشكلته والدولة تعالج بكل اهتمام".

المصدر: elbalad

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