طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها
هناك طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها فمن الممكن صنع أطباق عدة من الفراخ، ويفضل الأطفال الفراخ الكرسبي والبانية عن اللحوم، واليكم طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها.
طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها
مقادير جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها
كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات مسلوقة
بصل
بابريكا
طماطم
كمون
فلفل رومي أو ألوان
زبادي
3 فصوص ثوم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقة كبيرة ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت
¼ ملعقة صغيرة قرفة
طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها
- نضع كافة المكونات مع بعض ونتبل صدور الفراخ جيدًا بعد سلقة لمدة لا تتجاوز الربع ساعة ، ونتركها لمدة 4 ساعات حتى تتشرب الطعم.
- نحضر عصا الشيش طاووك، ونضع بصل فلفل رومي أو ألوان وطماطم، ثم قطع من الفراخ وهكذا حسب عدد الأسياخ.
- نضع الأسياخ في صينية في الفرن حتى تنضج، وتقدم مع البطاطس المحمرة وسلطة طحينة أو الأرز الأبيض.
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