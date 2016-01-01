

طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

هناك طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها فمن الممكن صنع أطباق عدة من الفراخ، ويفضل الأطفال الفراخ الكرسبي والبانية عن اللحوم، واليكم طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها.



طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها



مقادير جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

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كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات مسلوقةبصلبابريكاطماطمكمونفلفل رومي أو ألوانزبادي3 فصوص ثومملعقة كبيرة صلصة طماطم2 ملعقة كبيرة ليمون2 ملعقة كبيرة زيت¼ ملعقة صغيرة قرفةطريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها- نضع كافة المكونات مع بعض ونتبل صدور الفراخ جيدًا بعد سلقة لمدة لا تتجاوز الربع ساعة ، ونتركها لمدة 4 ساعات حتى تتشرب الطعم.- نحضر عصا الشيش طاووك، ونضع بصل فلفل رومي أو ألوان وطماطم، ثم قطع من الفراخ وهكذا حسب عدد الأسياخ.- نضع الأسياخ في صينية في الفرن حتى تنضج، وتقدم مع البطاطس المحمرة وسلطة طحينة أو الأرز الأبيض.