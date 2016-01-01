طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

صورة الخبر: طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها
طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

هناك طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها فمن الممكن صنع أطباق عدة من الفراخ، ويفضل الأطفال الفراخ الكرسبي والبانية عن اللحوم، واليكم طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها.

طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

مقادير جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات مسلوقة
بصل
بابريكا
طماطم
كمون
فلفل رومي أو ألوان
زبادي
3 فصوص ثوم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقة كبيرة ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت
¼ ملعقة صغيرة قرفة

طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

- نضع كافة المكونات مع بعض ونتبل صدور الفراخ جيدًا بعد سلقة لمدة لا تتجاوز الربع ساعة ، ونتركها لمدة 4 ساعات حتى تتشرب الطعم.

- نحضر عصا الشيش طاووك، ونضع بصل فلفل رومي أو ألوان وطماطم، ثم قطع من الفراخ وهكذا حسب عدد الأسياخ.
- نضع الأسياخ في صينية في الفرن حتى تنضج، وتقدم مع البطاطس المحمرة وسلطة طحينة أو الأرز الأبيض.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21246

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager