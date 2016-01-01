سها عرفات توجه التحية للرئيس السيسى على موقفه الشجاع من فلسطين

وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية،
وتابعت:"موقف الرئيس السيسى شجاع ..ولا خايف من أحد..أحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة".
وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنطقة العربية تغيرت جغرافيًا واستراتيجيًا كما تغيرت الاوليات بها، وعلينا ان نتعلم من عبر التاريخ، مشيرة إلى أن كل دولة عربية مستقلة لها سيادة على قرارها وعلينا أن نلتف لمن يريد إحداث فتنة بين الفلسطينيين والدول العربية.
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