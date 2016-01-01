هجوم ناري من وكيل فرجاني ساسي على نجم الأهلي السابق بسبب تسريب شائعات على لسانه

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صورة الخبر: فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

شن مهند عون وكيل اللاعب فرجاني ساسي هجوماََ نارياََ على الإعلامي ونجم الأهلي السابق محمد فاروق، بسبب تصريحات الأخير عن فرجاني.

وكان فاروق قد صرح في برنامجه من قبل، أن مهند عون أكد له أن فرجاني ساسي لا يرغب في التجديد للزمالك، ويشترط بنود فس عقده أخرت التجديد.

وقال عون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن محمد فاروق أطلق شائعات على لساني، وانا لم اصرح نهائياََ بأي حديث ولا صحفي ولا فضائي ولا اذاعي عن عدم رغبة فرجاني لتمديد عقده مع الزمالك.

وأضاف من يفعل ذلك الأمور، ويثير الشائعات لا نعلم ما هي رغبته، فان اللاعب يملك محبة قوية من جماهير نادي الزمالك ولن يفقدها بتصريحات مثل هذه.

وتابع: حسبي الله ونعم والوكيل في كل من يثير شائعات قد تضر بصاحبها.

وأكد عون أن، فرجاني ساسي يشعر براحة كبيرة داخل نادي الزمالك، ويجمعه صداقة قوية بين اللاعبين، ويتمتع بشعبية مميزة من الجماهير المصرية.

واستمر: مستحقات فرجاني تسلم في وقتها، ولا يوجد أزمات بينه وبين الادارة، فهو يتسلم كل ما يستحقه في وقته دون أي تعسيف لأي اجراء.
واشار وكيل فرجاني الى أن، فرجاني ساسي لم يشترط على الزمالك بأي شئ في تجديد تعاقده، وهو مرحب بالتجديد.

المصدر: elbalad

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