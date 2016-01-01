شن مهند عون وكيل اللاعب فرجاني ساسي هجوماََ نارياََ على الإعلامي ونجم الأهلي السابق محمد فاروق، بسبب تصريحات الأخير عن فرجاني.
وكان فاروق قد صرح في برنامجه من قبل، أن مهند عون أكد له أن فرجاني ساسي لا يرغب في التجديد للزمالك، ويشترط بنود فس عقده أخرت التجديد.
وقال عون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن محمد فاروق أطلق شائعات على لساني، وانا لم اصرح نهائياََ بأي حديث ولا صحفي ولا فضائي ولا اذاعي عن عدم رغبة فرجاني لتمديد عقده مع الزمالك.
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التعليقات على هجوم ناري من وكيل فرجاني ساسي على نجم الأهلي السابق بسبب تسريب شائعات على لسانه
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