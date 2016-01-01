لتتألقي دائما .. نصائح العناية بالبشرة والحفاظ على شبابه

البشرة هى مرآة جمال المرأة فهي أهم شيء فى إطلالتها وتعكس أمورا كثيرة عنها مثل السن والحالة الصحية لذا من المهم الحفاظ على جمال البشرة ونظافتها وحمايتها من التجاعيد وهذا لن يحدث إلا من خلال الاعتناء بها بشكل صحيح.
وقدم موقع " siobeauty" اهم نصائح العناية بالبشرة التى تحافظ على شبابها وجمالها وتحميها من التجاعيد .
تقشير البشرة
استخدمي مقشرًا على بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع. سيؤدي ذلك إلى إزالة جميع خلايا الجلد الميتة والسماح لبشرة أكثر شبابًا باستبدال الجلد القديم الذي تم تنظيفه.
لا يجعل التقشير بشرتك تبدو أكثر صحة وإشراقًا فحسب ، بل يتيح للبشرة الحصول على الفوائد الكاملة لأي منتجات أخرى للعناية بالبشرة تقوم بتطبيقها.
الاستحمام أقصر
الاستحمام لفترة طويلة يزيل دهون بشرتك ، الزيت الطبيعي الذي تحتاجه للحفاظ على ترطيبها وترطيبها. هذا يسبب جفاف الجلد ، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد مثل خطوط الشفاه.
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