يعد النظام الغذائي المغذي جزءًا مهمًا من أسلوب الحياة الصحي لـ مرضى السكري، واتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد المغذية ومنخفض السعرات الحرارية هو أفضل خطة غذائية لمرضى السكري لأنه يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وهذا لا يعني أن نظامك الغذائي لمرضى السكري يجب أن يكون مملًا ولطيفًا، ويمكنك إضافة نكهة لوجبة مرضى السكري عن طريق تحضيرها بطرق مختلفة.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الأطعمة لمرضى السكري...
زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني خيار جيد لتناول وجبة خفيفة لمرضى السكري، سيوفر لجسمك جرعة جيدة من الألياف الغذائية والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة صحية ولذيذة ، فإن زبدة الفول السوداني على أعواد الخبز هي الخيار الأمثل.
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التعليقات على لمرضى السكري.. تناول هذا النوع من الأطعمة لضبط السكر
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