يمتنع الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية عن تناول بعض الفاكهة الصيفية، مثل : التين المانجو والعنب، وذلك لما تحتويه من سعرات حرارية عالية، لذا فهم يجدون من تناولها لكي لا تسبب في زيادة الوزن.
وعلق الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، انه يمكن تناول الفاكهة الصيفية بأمان دون ان تسبب زيادة الوزن او الحرمان من تناولها، ولكن عليهم باتباع بعض الضوابط والشروط .
وأضاف حلمي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يمكن تناول الفاكهة ذات السعرات الحرارية العالية بكميات محددة، وداخل إطار السعرات الحرارية المحددة لنا يوميا؛ حيث يمكن تناولها بأمن بدلا من وجبة الإفطار بكميات محددة.
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التعليقات على في الريجيم .. تعرف على الحد الأقصى لتناول العنب والتين والمانجو
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