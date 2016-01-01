تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

تحدث نزلات البرد عادة بسبب التغيرات الموسمية ، والحساسية ، وتناول الأطعمة الباردة ، والعدوى، إنها واحدة من أكثر الأمراض انتشارًا بين الناس في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن الجنس والعمر.
وكشفًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعد في علاج نزلات البرد....
- المأكولات البحرية
تعتبر الأسماك مثل سمك السلمون والتونة والماكريل والسردين مصدرًا غنيًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والأحماض الأمينية (التورين) والفيتامينات والمعادن، تساعد في محاربة أعراض البرد والإنفلونزا وتقليل الالتهاب، كما يحتوي محار المأكولات البحرية الآخر على معدن الزنك بكمية كبيرة تساعد في تقليل أعراض البرد في وقت قصير.
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