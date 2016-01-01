تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة



علاج نزلات البرد علاج نزلات البرد



تحدث نزلات البرد عادة بسبب التغيرات الموسمية ، والحساسية ، وتناول الأطعمة الباردة ، والعدوى، إنها واحدة من أكثر الأمراض انتشارًا بين الناس في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن الجنس والعمر.



وكشفًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعد في علاج نزلات البرد....



- المأكولات البحرية

تعتبر الأسماك مثل سمك السلمون والتونة والماكريل والسردين مصدرًا غنيًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والأحماض الأمينية (التورين) والفيتامينات والمعادن، تساعد في محاربة أعراض البرد والإنفلونزا وتقليل الالتهاب، كما يحتوي محار المأكولات البحرية الآخر على معدن الزنك بكمية كبيرة تساعد في تقليل أعراض البرد في وقت قصير.

قد يعجبك أيضا...

- الفواكه الحمضيةتعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والأناناس مصدرًا رائعًا لفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين المناعة، أظهرت دراسة أن الاستهلاك اليومي لأطعمة فيتامين سي (90 مجم للذكور و 75 مجم للإناث) يساعد في تقصير مدة نزلات البرد وتقليل الأعراض.- شاي الاعشابشاي الأعشاب مثل شاي الليمون والعسل والبابونج غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، تتحدث العديد من الدراسات عن تأثيره على التهاب الحلق واحتقان الأنف والصداع وأعراض البرد الأخرى، وتساعد الخاصية المضادة للالتهابات في شاي الأعشاب أيضًا في مكافحة التهاب الجهاز التنفسي الناتج عن الالتهابات.