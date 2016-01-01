حدد نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سعر نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو".
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن أي فريق سيحاول التعاقد مع ميسي قبل انتهاء عقده، سيتوجب عليه دفع 700 مليون يورو، وهذا المبلغ، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" مع الفريق الكتالوني.
وأشارت الصحيفة في الآن ذاته، إلى أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، واثق من بقاء ميسي مع "البارسا"، لا سيما وأنه يرتبط بعدد كبير من العقود الإعلانية.
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التعليقات على برشلونة يعلن عن سعر ميسي
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