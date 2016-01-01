برشلونة يعلن عن سعر ميسي

آخر الأخباراخبار الرياضة › برشلونة يعلن عن سعر ميسي

صورة الخبر: ميسي
ميسي

حدد نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سعر نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن أي فريق سيحاول التعاقد مع ميسي قبل انتهاء عقده، سيتوجب عليه دفع 700 مليون يورو، وهذا المبلغ، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة في الآن ذاته، إلى أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، واثق من بقاء ميسي مع "البارسا"، لا سيما وأنه يرتبط بعدد كبير من العقود الإعلانية.

وكانت صحيفة "The Sun" البريطانية، كشفت في وقت سابق، أن أندية باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، تتنافس للتعاقد مع ميسي، الذي أثيرت مؤخرا شائعات قوية حول رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأكدت التقارير، أن صاحب الـ33 عاما، أخبر مدرب برشلونة الجديد، الهولندي رونالدو كومان، برغبته في المغادرة، وأنه يرى نفسه خارج الفريق الكتالوني أكثر من داخله.

ويرتبط ميسي، الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ العام 2003، بعقد مع "البارسا" يمتد حتى صيف العام 2021.

المصدر: lenta.ru

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على برشلونة يعلن عن سعر ميسي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37755

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager