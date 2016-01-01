مسؤولة بالصحة المصرية: تعديل جديد في بروتوكول علاج كورونا لمواجهة الموجة الثانية لو حدثت

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صورة الخبر: بروتوكول علاج كورونا
بروتوكول علاج كورونا


قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن الوزارة وضعت تعديلا جديدا لبروتوكول العلاج حال حدوث موجة ثانية للجائحة.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الإصابات ازدادت في بعض الدول، نتيجة تخلي المواطنين عن المحاذير من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، لافتة إلى أهمية ممارسة الحياة ولكن بالمحاذير الوقائية.

وشددت على أهمية ترك مسافة تتراوح ما بين متر ومتر ونصف بين الأشخاص، فضلًا عن ارتداء الكمامات عند وجود أكثر من شخص بالمكان، قائلة إن فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم.

المصدر: RT

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