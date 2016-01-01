أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أنه تم تنفيذ 1062 منشأة حماية من أخطار السيول، تنوعت بين سدود، وحواجز توجيه ومعابر، وقنوات صناعية، إلى جانب بحيرات وخزانات، وجسور للحماية.
ولفت الوزير، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إعادة تأهيل شامل للممرات، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 460 منشأة حماية أخرى على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصر تستعد لمخاطر السيول ببناء 1062 سد وحاجز وخزانات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق