توج الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر بعد الفوز بصعوبة على الأهلي بنتيجة 75 - 73 فى مباراة مثيرة جمعتهما في منافسات نهائي كأس السلة "رجال" على صالة الشباب والرياضة في أكتوبر.
ونجح الاتحاد السكندري فى حسم الربع الأول من المباراة على فريق الأهلي بنتيجة 25 - 20 وحافظ على تقدمه خلال الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 49 - 36 وواصل تقدمه فى الشوط الثالث بنتيجة 64 - 59.
وتمكن النادي الأهلي من الوصول إلى نهائي البطولة عقب التغلب على الجزيرة في الدور قبل النهائي حيث يمتلك المارد الأحمر عدة لاعبين مثل اليكس يانج، ومحمد أبو النصر، ومودي الجارحى، واحمد السلعاوي.
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التعليقات على صدمة ثانية للأهلي.. الاتحاد بطلا لكأس مصر في السلة بعد الفوز على المارد الأحمر 75 - 73
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