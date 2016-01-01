المقاولون يرفض إذاعة مباراته أمام الزمالك.. اعرف السبب

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صورة الخبر: نادي المقاولون العرب
نادي المقاولون العرب


أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب صدور قرار من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح بعدم إذاعة مباراة فريقه أمام الزمالك التي ستقام بعد غد الخميس في الجولة ٢٢ للدوري الممتاز.

وأكد فتحي أن المقاولون لم يلجأ إلى هذا القرار إلا بعد استنزاف كافة المحاولات مع الشركة الراعية والتي تتقاعس عن صرف مستحقات النادي المتأخرة في ظل الالتزامات المادية الكبيرة على النادي.

وسيمنع النادي بصفته صاحب الملعب في المباراة وصاحب الحقوق دخول عربات البث التلفزيوني للملعب.

المصدر: elbalad

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