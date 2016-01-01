أمير مرتضى يعلن تمديد عقد محمود علاء حتى 2024

آخر الأخباراخبار الرياضة › أمير مرتضى يعلن تمديد عقد محمود علاء حتى 2024

صورة الخبر: أمير مرتضى يعلن تمديد عقد محمود علاء
أمير مرتضى يعلن تمديد عقد محمود علاء

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء حتى عام ٢٠٢٤.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهه المقاولون العرب بعد غدا الخميس في الجولة ال٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أمير مرتضى يعلن تمديد عقد محمود علاء حتى 2024

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45236

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager