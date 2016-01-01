مختار مختار يرحل عن الإنتاج الحربى بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز

قرر مختار مختار الرحيل عن فريق الإنتاج الحربي بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.
وقال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي إنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية موضحا أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج.
وأكد مختار مختار في المؤتمر الصحفي أن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.
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