تقرير: ميسي أبلغ برشلونة رسميا برغبته في الرحيل



الأرجنتيني ليونيل ميسي الأرجنتيني ليونيل ميسي

ذكرت العديد من التقارير الإعلامية في الساعات الماضية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أبلغ إدارة النادي الكتالوني برغبته في الرحيل.



وحسب تقرير لصحيفة "TyC Sports" اليوم الثلاثاء، فإن: "ميسي أبلغ برشلونة برغبته في الرحيل، وطلب منهم تفعيل بند يسمح له بفسخ عقده في نهاية كل موسم".



فيما أكدت تقارير أخرى، أن ميسي لا يستطيع استخدام بند الرحيل من جانبه فقط، لأن هذا البند انتهى مؤخرا، وكان يجب تفعيله قبل نهايته، كي يستطيع الخروج دون موافقة البلوغرانا، وهو ما لم يحدث، لذلك الخروج لن يكون سوى بالاتفاق مع النادي.

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كما أكدت التقارير: "ميسي لن يحضر التدريبات أو الاختبارات بعد الآن، القرار نهائي".وعززت صحيفة "ماركا"، صحة التقارير، بتقرير أكدت فيه أن: "ميسي أخبر البارسا عبر الفاكس رغبته بتفعيل بند في عقده يحق له الرحيل لأي وجهة يريدها.. البند انتهى مفعوله منذ شهر يونيو الماضي، لكن بيئة ميسي تقول إنها قانونيا ما زالت تستطيع استخدامه بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، إذ جعلت الموسم ينتهي في غير موعده المحدد سلفا".وترددت أنباء قوية عن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في دوري الأبطال.وأثارت أنباء رغبة ميسي الرحيل عن البارسا شهية عدة أندية أوروبية كبيرة، لضم أسطورة برشلونة إلى صفوفها خلال سوق الانتقالات الجاري، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.