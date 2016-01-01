

تعرف على مدة صلاحية التوابل.. وهل تناولها "فاسدة" يسبب مشاكل صحية؟ تعرف على مدة صلاحية التوابل.. وهل تناولها "فاسدة" يسبب مشاكل صحية؟

ربما تعلم أن الاحتفاظ بخزانة توابل جيدة هي أحد الأسرار لتحسين نكهة أطباقك، وما قد لا تدركه هو أن التوابل تفعل أكثر من مجرد تتبيل طعامك، فهي يمكن أن تساعد في إضافة اللون والمركبات المعززة للصحة إلى أطباقك.

أظهرت العديد من التوابل والأعشاب الشائعة، مثل القرنفل والكركم وإكليل الجبل والمريمية والقرفة، خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما أن تناول الأطعمة مع التوابل والأعشاب بشكل متكرر قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بأمراض القلب والجهاز التنفسي.

إذا كنت تجمع الأعشاب والتوابل لفترة من الوقت، فقد تتساءل عما إذا كانت صلاحيتها تنتهي ومتى ينبغي استبدالها.

تستكشف هذا التقرير العمر الافتراضي للأعشاب والتوابل المجففة الشائعة، بما في ذلك كيفية معرفة متى يجب الاستغناء عنها، وفق ما نقل موقع "healthline" المعني بالصحة.

العمر الافتراضي للأعشاب والتوابل الشائعة

عند تحديد العمر الافتراضي للأعشاب والتوابل المجففة، تشمل المتغيرات التي يجب مراعاتها، مثل نوعها ومعالجتها وتخزينها. على سبيل المثال، تميل التوابل المجففة إلى التخزين لفترة أطول من الأعشاب المجففة، وكلما زادت كمية التوابل الكاملة أو المعالجة بشكل أقل، زادت مدة صلاحيتها.

تدوم الأعشاب المجففة عادة من 1 إلى 3 سنوات. وتشمل الأمثلة:

ريحان

زعتر

إكليل الجبل

أوراق الغار

الشبت

بقدونس

الكزبرة

نعناع

مردقوش

وعادةً ما يكون للتوابل المطحونة أو المسحوقة مدة صلاحية تتراوح من 2-3 سنوات. وتشمل الأمثلة الشائعة ما يلي:

الزنجبيل المجفف

مسحوق الثوم

القرفة المطحونة

مسحوق الشطة

الكركم المطحون

البهارات المطحونة

الفلفل الحلو المطحون

رقائق الفلفل الأحمر المسحوق

وتتمتع التوابل الكاملة بأطول فترة صلاحية، حيث تتعرض مساحة أقل من للهواء والضوء والرطوبة. هذا يسمح لهم بالاحتفاظ بزيوتها العطرية ومركبات النكهة لفترة أطول من نظرائهم المطحونة.

وإذا تم تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن تستمر البهارات الكاملة حتى 4 سنوات. الأمثلة تشمل:

فلفل كامل

كزبرة

بذور الخردل

بذور الفينل

بذور الكراوية

بذور الكمون

جوزة الطيب الكاملة

قرنفل

أعواد القرفة

الفلفل الحار المجفف

عشب الليمون

الملح هو الاستثناء من القاعدة، حيث يمكن استخدامه إلى أجل غير مسمى بغض النظر عن حجمه وشكله دون أن يفسد أو يفقد نكهته.

والخلاصة أن الأعشاب والتوابل المجففة تدوم من 1 إلى 4 سنوات، حسب النوع ومستوى المعالجة والتخزين.



كيف تعرف ما إذا كانت توابلك قد أصبحت فاسدة؟

الأعشاب والتوابل المجففة لا تنتهي صلاحيتها أو "تفسد" بالمعنى التقليدي، وعندما يُقال إن التوابل قد فسدت، فهذا يعني ببساطة أنها فقدت معظم نكهتها وقوتها ولونها، ولا يزال من الآمن عمومًا تناولها حتى لو تجاوزت صلاحيتها، على الرغم من أنها لن تضيف نكهة بقدر نظيراتها الطازجة تقريبًا.

وإذا لم تكن متأكدًا من مدة صلاحية توابلك، فيمكنك معرفة ما إذا كانت جاهزة للتحديث عن طريق فحص رائحتها ونكهتها، وسحق أو افرك كمية صغيرة في راحة يدك، فإذا كانت الرائحة ضعيفة والنكهة باهتة، فقد يكون الوقت مناسبًا لاستبدالها.

ومن المحتمل ألا تسبب التوابل المجففة منتهية الصلاحية أي مشاكل صحية، لكنها ستفقد معظم رائحتها ونكهتها بمرور الوقت.

تخزين التوابل لأقصى مدة صلاحية

يعد تقليل تعرضها للهواء والحرارة والضوء والرطوبة أمرًا أساسيًا لزيادة العمر الافتراضي للأعشاب والتوابل، ما يساعدك على تقليل النفايات وتوفير المال عند شراء منتجات جديدة.

وعلى الرغم من أن تخزين التوابل في حاويات شفافة بجوار موقدك قد يكون مناسبًا وممتعًا من الناحية الجمالية، إلا أنها ليست طريقة رائعة للحفاظ على فعاليتها.

بدلاً من ذلك، تعد البيئة الباردة والجافة والمظلمة مثل حجرة المؤن أو الدرج أو الخزانة بعيدًا عن الموقد أو الفرن مكانًا رائعًا لحفظ مجموعة التوابل الخاصة بك.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تخزين التوابل في عبوات محكمة الإغلاق وغير مسامية، وتعتبر الحاويات الزجاجية أو الخزفية من بين أفضل الخيارات، حيث يسهل تنظيفها وتقوم بعمل رائع في الحفاظ على الهواء والرطوبة بالخارج.

كما تعتبر العبوات البلاستيكية أيضًا خيارًا شائعًا، ولكنها لا تكون عادةً محكمة الإغلاق ويمكن أن تمتص ألوان ورائحة التوابل المختلفة. قد يزيد ذلك من صعوبة تنظيفها إذا كنت تريد إعادة استخدامها.

وتعتبر حاويات الفولاذ المقاوم للصدأ أو الصفيح خيارات أخرى قابلة للتطبيق، ولكن نظرًا لأن المعدن موصل للحرارة، فمن المهم جدًا تخزينها بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل موقد الطهي.

وعلى الرغم من عدم الحاجة إلى التبريد، إلا أن التوابل الحمراء مثل الفلفل الأحمر والفلفل الحار ستحتفظ بصبغتها لفترة أطول إذا تم حفظها في الثلاجة. لكن إذا تم تخزين التوابل التي تحتوي على الزيت، مثل السمسم وبذور الخشخاش، في الثلاجة يمكن أن يمنعها من أن تصبح فاسدة.

ضع في اعتبارك أيضًا أن الرطوبة يمكن أن تقلل بسرعة نكهة وقوام التوابل، ما قد يتسبب في تكتلها أو تعفنها. إذا لاحظت وجود العفن في أي من حاويات التوابل، فتخلص من المنتج فورا.

ويمكنك إبقاء التوابل جافة باستخدام ملعقة لإخراجها من الحاوية قبل إضافتها إلى تبخير الطعام الساخن بدلاً من رشها مباشرة من أوانيها.

وفي النهاية، تدوم الأعشاب والتوابل المجففة أطول فترة عند تخزينها بعيدًا عن الهواء والضوء والحرارة والرطوبة.