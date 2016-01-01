احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب

آخر الأخباراخبار منوعة › احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب

صورة الخبر: احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب
احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب

لدغ عقرب مختبئ في عنقود من العنب امرأة من أهالي مدينة قازان الروسية، حسبما أفادت الضحية في مدونتها على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "VK" (فكونتاكتي).

وقالت المرأة إنها اشترت العنب الذي اختبأ فيه العقرب من سوق المدينة، وحسب المرأة كان من الصعب رؤيته هناك لأن لونه لم يختلف عن لون العنب.

ودعت المرأة المشترين الذين يزورون سوق الفواكه لأن يكونوا حذرين عند شراء العنب، إذ إنها غير متأكدة من أن العقرب كان لوحده، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي".

ونشرت المرأة على الإنترنت تقريرا طبيا أشار إلى أنها تعرضت للدغة عقرب. وقالت إنها فاجأت أطباء المستشفى الذين لم يصدقوا أولا بتواصلها مع العقرب.

وأكد المكتب الصحفي نقل المرأة إلى قسم السموم في أحد مستشفيات قازان حيث تم تقييم حالتها الصحية متوسطة الخطورة ولا شيء يهدد حياتها.

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27295

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager