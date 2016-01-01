

احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب

لدغ عقرب مختبئ في عنقود من العنب امرأة من أهالي مدينة قازان الروسية، حسبما أفادت الضحية في مدونتها على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "VK" (فكونتاكتي).



وقالت المرأة إنها اشترت العنب الذي اختبأ فيه العقرب من سوق المدينة، وحسب المرأة كان من الصعب رؤيته هناك لأن لونه لم يختلف عن لون العنب.



ودعت المرأة المشترين الذين يزورون سوق الفواكه لأن يكونوا حذرين عند شراء العنب، إذ إنها غير متأكدة من أن العقرب كان لوحده، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي".

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ونشرت المرأة على الإنترنت تقريرا طبيا أشار إلى أنها تعرضت للدغة عقرب. وقالت إنها فاجأت أطباء المستشفى الذين لم يصدقوا أولا بتواصلها مع العقرب.وأكد المكتب الصحفي نقل المرأة إلى قسم السموم في أحد مستشفيات قازان حيث تم تقييم حالتها الصحية متوسطة الخطورة ولا شيء يهدد حياتها.