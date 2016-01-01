لدغ عقرب مختبئ في عنقود من العنب امرأة من أهالي مدينة قازان الروسية، حسبما أفادت الضحية في مدونتها على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "VK" (فكونتاكتي).
وقالت المرأة إنها اشترت العنب الذي اختبأ فيه العقرب من سوق المدينة، وحسب المرأة كان من الصعب رؤيته هناك لأن لونه لم يختلف عن لون العنب.
ودعت المرأة المشترين الذين يزورون سوق الفواكه لأن يكونوا حذرين عند شراء العنب، إذ إنها غير متأكدة من أن العقرب كان لوحده، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احترسوا من العقرب.. أحدث نصائح شراء العنب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق