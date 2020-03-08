

تعرف على أقل سعر الدواجن بالسوق المحلى خلال العام الحالى تعرف على أقل سعر الدواجن بالسوق المحلى خلال العام الحالى

يشهد سوق الدواجن استقرارا فى الأسعار اليوم الثلاثاء 25-8-2020 دخل المحلات والهايبر ماركت وذلك وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الثروة الدانة بالغرفة التجارية بالقاهرة.



وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المحلى يشهد استقرارا منذ الانتهاء من إجازة عيد الأضحى حيث يسجل الكيلو في المزرعة 18 جنيها فى حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 20-23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف التقل على التاجر.



وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي، وأسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.



وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن الدواجن تشهد خلال الفترة الحالية اقل اسعار في السوق المحلى خلال العام الجاري، موضحًا أن هذه الأسعار تأتي بفضل زيادة الإنتاج المحلى حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن، كما أن تراجع الطلب على الدواجن نظرا إلي وجود مخزون لدي معظم الأسر المصرية من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.