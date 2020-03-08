تراجع بـ "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

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تراجع بـ "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوى

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