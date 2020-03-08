تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.
وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.
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التعليقات على تراجع بـ "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
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