المركزي يمد ساعات العمل في البنوك بداية من الشهر المقبل

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صورة الخبر: المركزي يمد ساعات العمل في البنوك بداية من الشهر المقبل
المركزي يمد ساعات العمل في البنوك بداية من الشهر المقبل

قرر البنك المركزي المصري مد ساعات العمل اليومية بالبنوك أمام العملاء والموظفين، وذلك اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل بحسب خطاب من المركزي للبنوك، حصل مصراوي على نسخة منه.

وسمح المركزي بمد ساعات العمل للجمهور لتبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بدلًا من الساعة الثانية عصرًا.
كما قرر مد ساعات العمل للموظفين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرًا بدلا من الساعة الثالثة عصرًا.

صورة الخبر: المركزي يمد ساعات العمل في البنوك بداية من الشهر المقبل

المصدر: مصراوى

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