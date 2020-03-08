أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا مهمًا لقطاع كبير من أولياء الأمور، وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1187 لسنة 2020.
وأوضح أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
وقال رئيس الجهاز إن مجلس الإدارة أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم، الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام جميع مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.
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التعليقات على «حماية المستهلك» يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب
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