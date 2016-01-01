تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80% .
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وسط توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بالدرجات والرطوبة تسجل 80% والعظمى بالقاهرة 35 درجة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق