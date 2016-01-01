بعد الانخفاض الكبير فى سعره.. طريقة عمل الدجاج المقرمش بدون قلي



طريقة عمل الدجاج المقرمش طريقة عمل الدجاج المقرمش

لاحظ الجميع الانخفاض الكبير فى أسعار الدجاج والبط، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 19 و20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 23 و24 جنيها.



أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 38.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 16.50 جنيه.



وبما انه يعشق الكثيرون طعم وشكل الدجاج المقرمش، ولكن تبقى مشكلته الكبرى في تحضيره وقليه في الزيت، حيث يتشرب زيتا يجعله غنيا بالدهون التي تزيد الوزن.

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اليوم نقدم لكم أفضل طرق لتحضير الدجاج المقرمش بدون قلي، وبدون المزيد من الدهون الضارة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.التتبيلة- أهم خطوة لتحضير دجاج مقرمش من الخارج وطري من الداخل، أن ينقع في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين قبل طهيه؛ حتى يتشرب المكونات جيدا، هذه المكونات يجب أن تحتوي على لبن رايب أو زبادي، ليبقى اللحم الداخلي طريا، وخاصة إن كانت القطع نيئة، سواء كانت دجاجا كامل أو بانيه.- لتتبيل قطع الدجاج الكاملة المسلوقة، تحضر خلطة خفيفة وسريعة مكونة من الدقيق والنشا والبهارت والماء، لتكون عجينة خفيفة القوام تغطى بها قطع الدجاج بالكامل، قبل تغليفها بالبيض وباقي الخطوات المعتادة.الطبقة الخارجية المقرمشة- للتأكد من تحضير قطع دجاج مقرمشة، يجب تغليفها بتتبيلة خارجية مميزة، بها الكورن فليكس المجروش أو الشيبسي المطحون أو الشوفان المضاف لهم البقسماط الناعم المبهر بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والكاري، كل هذا يساعد على جعل الدجاج لونه ذهبيا، وذي طبقة خارجية مقرمشة بعد التسوية.طرق التسويةالأولى:- بعد الانتهاء من تتبيل قطع الدجاج أو البانية وتغليفها بالبيض والطرق السابقة، يتم إضافة القليل من الزيت إلى البقسماط الذي تغلف به الطبقة الأخيرة للدجاج، حتى يكون شكله مثل الرمل المبلل وهو ما يعطي طعمًا وقرمشة مميزة فيما بعد.- تُرص قطع الدجاج في صينية على ورق ألمونيوم وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ولتكن 180، حتى تتم التسوية من الداخل والخارج جيدًا لمدة ساعة، ويقلب خلال ذلك.الثانية:- تعتمد هذه الطريقة على إحداث صدمة لقطع الدجاج أولًا في مقلاه شديدة السخونة مع ملعقة كبيرة واحدة من الزيت، بدلا من تتبيلها به، حيث تشوح قطع الدجاج على جميع جوانبها في هذه الطاسة قبل أن تدخل الفرن وهو ما يجعلها بطبقة خارجية مقرمشة.- تدخل قطع الدجاج المشوحة الفرن في صينية بها ورق ألمومنيوم على درجة حرارة متوسطة حتى تتم تسويتها من الداخل جيدا.