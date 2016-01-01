هناك عدة طرق سريعة يمكن من خلالها علاج الضغط المرتفع لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية المفاجئة.. ونقدم إليك أعراض وأسباب الإصابة بالضعط العالى وعلاج الضغط المرتفع بالأعشاب.
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحتك العامة. قد يعيش الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لفترة أطول من الأشخاص الذين لم يتوقفوا عن التدخين مطلقًا.
الإجهاد المزمن
وفقا لموقع هيلث يعد من الخطر أن يتوقف مريض الضغط العالى عن تناول الدواء بل عليه تجنب أيضا الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بدون أدوية.. علاج الضغط المرتفع بسرعة غير متوقعة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق