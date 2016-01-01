بدون أدوية.. علاج الضغط المرتفع بسرعة غير متوقعة

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علاج الضغط المرتفع

هناك عدة طرق سريعة يمكن من خلالها علاج الضغط المرتفع لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية المفاجئة.. ونقدم إليك أعراض وأسباب الإصابة بالضعط العالى وعلاج الضغط المرتفع بالأعشاب.

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحتك العامة. قد يعيش الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لفترة أطول من الأشخاص الذين لم يتوقفوا عن التدخين مطلقًا.

الإجهاد المزمن
وفقا لموقع هيلث يعد من الخطر أن يتوقف مريض الضغط العالى عن تناول الدواء بل عليه تجنب أيضا الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.

علاج بالاعشاب
أعشاب عديدة من مطبخك يمكن أن تساعد فى علاج الضغط العالى بعد دقائق أبرزها الكرفس والزنجبيل والصنوبر والكركديه، وبالطبع تعتبر هذه الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم.

الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم‏ فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي، كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين (أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.

ممارسة الرياضة
قد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.

المصدر: elbalad

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