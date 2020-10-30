التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة تخصصات الطب البديل الهندية في الخارج

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اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد افادت سفاره الهند بالقاهره بأنه تم الاعلان عن منح AYUSH المقدمه من المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR فى تخصصات فن الطب البديل الهنديه ، علمًا بأن ستكون لغه الدراسه هى الانجليزيه وسيتم عقد اختبار للمتقدمين قبل البت فى طلباتهم.



ولمزيد من المعلومات والتقدم لهذه المنح يرجى الرجوع الى الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ



http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home/notificationList/15

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

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علما بأن اخر موعد للتقدم هو : 31/8/2020 ، وذلك علما بأن الاداره المركزيه للبعثات لا تتحمل اى نفقات عن هذه المنح.وفي سياق آخر افاد السيد السفير مساعد وزير الخارجيه للشئون الاوروبيه بأنه ورد خطاب من سفارة جمهوريه مصر العربيه فى نيقوسيا والمتضمن تخصيص 15 منحه دراسية للعام الدراسى 2020/2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides وشركه Euro- Africa .اقرا ايضا :لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج BIS بتجارة حلوانلطلاب المرحلتين الأولى والثانية .. تعرف على أماكن معامل تنسيق 2020 بجامعة حلوانولمزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفيه التقدم والتخصصات المتاحه يمكن الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـhttps://www.ktoridesfoundation.org/علما بأن اخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح