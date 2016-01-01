روبوت لتنظيف الأنهار.. مشروع تخرج لطلاب هندسة حلوان لحل مشكلات تلوث المياه

قدم طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة واالدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية،مشروع تخرج عبارة عن روبوت لتنظيف الأنهار.
وتهدف فكرة المشروع إلى تقديم حلول لمشكلات تلوث الماء عن طريق تجميع القمامة والنفايات البلاستيكية التي تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات المائية بشكل مباشر، كما يهدف لتنظيف المياه لتكون صالحة للاستخدام الآدمي.
وتتضمن فكرة المشروع صناعة روبوت قادر على التحرك فوق سطح الماء ليقوم بجمع القمامة الملقاة داخل النيل عن طريق استخدام اجزاءه لتوجيهها إلى مكان مخصص لتخزينها بداخل الروبوت، ويمكن التحكم في الروبوت لآداء اكثر من مهمة على النحو التالي:
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