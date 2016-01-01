روبوت لتنظيف الأنهار.. مشروع تخرج لطلاب هندسة حلوان لحل مشكلات تلوث المياه

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › روبوت لتنظيف الأنهار.. مشروع تخرج لطلاب هندسة حلوان لحل مشكلات تلوث المياه

صورة الخبر: روبوت لتنظيف الأنهار
روبوت لتنظيف الأنهار

قدم طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة واالدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية،مشروع تخرج عبارة عن روبوت لتنظيف الأنهار.

وتهدف فكرة المشروع إلى تقديم حلول لمشكلات تلوث الماء عن طريق تجميع القمامة والنفايات البلاستيكية التي تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات المائية بشكل مباشر، كما يهدف لتنظيف المياه لتكون صالحة للاستخدام الآدمي.

وتتضمن فكرة المشروع صناعة روبوت قادر على التحرك فوق سطح الماء ليقوم بجمع القمامة الملقاة داخل النيل عن طريق استخدام اجزاءه لتوجيهها إلى مكان مخصص لتخزينها بداخل الروبوت، ويمكن التحكم في الروبوت لآداء اكثر من مهمة على النحو التالي:

اولا: عبر الهاتف ليكون الشخص قادر على توجيهه إلى موقع القمامة.

ثانيا: يقوم الروبوت بتمييز العناصر المحيطة به والتعرف على مكان تجميع القمامة عن طريق كاميرا مثبته عليه، ثم يتوجه إليها ليقوم بتجميعها وتخزينها.

ويشرف على المشروع د محمد عبد الغني ويتكون فريق عمل المشروع من الاء كامل شحاتة، الاء مصطفى اسماعيل، وفاء محمد عبد الرازق.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روبوت لتنظيف الأنهار.. مشروع تخرج لطلاب هندسة حلوان لحل مشكلات تلوث المياه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77270

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager