تسدل جامعة القاهرة اليوم الستار على امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية للعام الجامعي 2019 / 2020 بعد مرور 7 أسابيع على انطلاق الامتحانات في 11 يوليو الماضي؛ والتي أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل، ولم يتبقى إلا بعض الاختبارات العملي.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة مرت بسهولة ويسر، وقد تدخلنا في وضع الجدوال ولجأنا لحلول عديدة لعدم اللجوء الى الخيام، مما وفر ملايين الجنيهات وحمى المشاركين من أخطار وجود أعداد كبيرة في خيام تتعارض مع شروط وقواعد الحماية المدنية
وأضاف، تدخلنا بشكل فوري عند ظهور بوادر أية مشكلة وحلها فورا بقرارات حاسمة واحتوائية، مؤكدًا أن الاجراءات الصارمة الاستباقية منعت أية معوقات طوال فترة الامتحانات، كما لم يتم رصد أي مشكلات من شأنها التأثير على انتظام الامتحانات، حيث تم وضع خطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الخشت: أعلنا نتائج معظم كليات جامعة القاهرة والباقي نهاية أغسطس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق