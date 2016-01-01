الخشت: أعلنا نتائج معظم كليات جامعة القاهرة والباقي نهاية أغسطس



الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت

تسدل جامعة القاهرة اليوم الستار على امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية للعام الجامعي 2019 / 2020 بعد مرور 7 أسابيع على انطلاق الامتحانات في 11 يوليو الماضي؛ والتي أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل، ولم يتبقى إلا بعض الاختبارات العملي.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة مرت بسهولة ويسر، وقد تدخلنا في وضع الجدوال ولجأنا لحلول عديدة لعدم اللجوء الى الخيام، مما وفر ملايين الجنيهات وحمى المشاركين من أخطار وجود أعداد كبيرة في خيام تتعارض مع شروط وقواعد الحماية المدنية



وأضاف، تدخلنا بشكل فوري عند ظهور بوادر أية مشكلة وحلها فورا بقرارات حاسمة واحتوائية، مؤكدًا أن الاجراءات الصارمة الاستباقية منعت أية معوقات طوال فترة الامتحانات، كما لم يتم رصد أي مشكلات من شأنها التأثير على انتظام الامتحانات، حيث تم وضع خطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عدد طلاب السنوات النهائية في جامعة القاهرة هو الأكبر في الجامعات على مستوى العالم حيث يقارب عدد الطلاب في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات طلاب الفرق النهائية شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية الدقيقة التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا.وأوضح الدكتور الخشت، أن 10 كليات أعلنت بالفعل نتائج امتحانات طلاب الفرق النهائية بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان. كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل بقيتها خلال الأيام القادمة مثل كليتي التمريض والآداب، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا بحد أقصى نهاية شهر أغسطس الجاري.