مشاكل فى القلب أبرزها.. مخاطر الملح الزائد في الطعام وبدائله الطبيعية



الإفراط فى تناول الملح الإفراط فى تناول الملح

أضرار الإفراط فى تناول الملح كثيرة على صحتك أكثر مما يمكن أن تتخيله مما يتسبب فى تفاقم مخاطر المشكلات الصحية.. إليك ما يمكن أن يحدث من أضرار الملح إذا كنت تستهلك الكثير منه



وفقا لموقع بولد سكاى الهندي عندما تستهلك المزيد من الملح، يحتفظ الجسم بالمزيد من الماء لمحاولة تخفيف الصوديوم وعادةً ما يزيل جسمك السوائل الزائدة عن طريق تصفية الدم عبر كليتيك.



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علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب أضرار الملح الزائد في احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم للحامل أيضا ويخل بتوازن الوظائف في جسم المرأة الحامل، مما قد يؤدي إلى مزيد من كسر حاجز المشيمة لإمدادات الغذاء للطفل. هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الجهاز المناعي للطفل والتغذية السليمة.أعراض الملح الزائدوتشمل أعراض الملح الزائد مشاكل في التنفس، والغثيان ، والصداع ، وحرقان في الرقبة والوجه ، والتقيؤ ، وارتفاع ضربات القلب والصداع النصفي و مشاكل في القلب والسكتات القلبية وآلام الصدر وزيادة ضربات القلب.أضرار الملح الزائدللتخلص من أضرار الملح الزائد يمكنك إتباع النصائح التالية ..- تجنب أو قلل بشدة من الأطعمة المصنعة و تحتوي العديد من هذه المنتجات على الكثير من الملح ولا تحتوي على عناصر غذائية عالية.- تأكد من حصولك على الكثير من البوتاسيوم في نظامك الغذائي. يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم آثار الملح الزائد ويخفض ضغط الدم. من الناحية المثالية ، يجب أن تستهدف 3500 - 4700 مجم يوميًا.- شراء الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضراوات واللحوم ، والحد من استهلاك الأطعمة المعلبة المضاف إليها الملح.