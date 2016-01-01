معلومات لا تعرفها عن داء كرون.. وهذه أعراضه

داء كرون هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية الذي يتسبب في تكون القرح في الجهاز الهضمي (GI) في أي مكان من الفم إلى فتحة الشرج.
ووفقا لما أورده موقع "familydoctor" تتفاوت خطورة الأعراض من حالة لأخرى فالبعض يعاني من أعراض شديدة والبعض الآخر من أعراض بسيطة بل والأغرب أن أحيانا تختفى الأعراض فترات طويلة حتى إذا ترك المريض العلاج.
وتختلف أعراض داء كرون ، اعتمادًا على جزء أو أجزاء من الجهاز الهضمي (GI) المصاب، وإليكم أبرز الأعراض الشائعة:
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