معلومات لا تعرفها عن داء كرون.. وهذه أعراضه



معلومات لا تعرفها عن داء كرون معلومات لا تعرفها عن داء كرون



داء كرون هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية الذي يتسبب في تكون القرح في الجهاز الهضمي (GI) في أي مكان من الفم إلى فتحة الشرج.



ووفقا لما أورده موقع "familydoctor" تتفاوت خطورة الأعراض من حالة لأخرى فالبعض يعاني من أعراض شديدة والبعض الآخر من أعراض بسيطة بل والأغرب أن أحيانا تختفى الأعراض فترات طويلة حتى إذا ترك المريض العلاج.



وتختلف أعراض داء كرون ، اعتمادًا على جزء أو أجزاء من الجهاز الهضمي (GI) المصاب، وإليكم أبرز الأعراض الشائعة:

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الإسهالتقلصات المعدةألم في البطن يأتي ويذهبدم في البرازفقدان الوزن غير المقصودانخفاض الشهيةأما الأعراض الأخرى التى لا تنتشر بشكل واسع، فهى: الحمى، وآلام المفاصل، ومشاكل العين، ومشاكل الجلد، والشعور بالتعب وقد تكون أعراض داء كرون خفيفة أو شديدة، وقد تظهر الأعراض وتختفي ، ويمكن أن تبدأ فجأة أو تدريجيًا.