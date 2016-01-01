اكتشف أعراض التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب الأمعاء الذي يتسبب في احمرار وانتفاخ القولون (الأمعاء الغليظة)، و يمكن أن يستمر الاحمرار والتورم لبضعة أسابيع أو عدة أشهر.
ووفقا لما أورده موقع " familydoctor" فإن التهاب القولون التقرحي دائمًا يصيب الجزء الأخير من القولون (المستقيم)، ويمكن أن يرتفع في القولون، حتى تصل إلى القولون كله وقد تظهر الأعراض وتختفي لمدة تصل إلى عام، وتسمى هذه التكرارات بثورات.
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