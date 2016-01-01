شاهد.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق



سيف زاهر وإبراهيم فايق سيف زاهر وإبراهيم فايق

شن الإعلامي أمير هشام، هجوما حادا على الإعلامي سيف زاهر وإبراهيم فايق؛ بعد انتقادهما النادي الأهلي عقب هزيمته أمام الزمالك 3 - 1.



وقال "هشام"، عبر قناة "الأهلي"، إن هناك حملة من سيف زاهر وإبراهيم فايق على الأهلي، معلقا "مفضوحين".



وأكد إعلامي قناة الأهلي، أن تصريحاتهما متشابهة ولا يوجد اختلاف فيها، متعجبا "بأي منطق أو عقل وكيف تفكرون! لابد أن تكون محايدًا طالما فى قناة عامة، ولو لم تكن محاديا فاعمل قناة على اليوتيوب وتحدث كما تشاء".

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وتابع "سيف وإبراهيم انتظرا حدوث الهزيمة علشان يبقى اللاعيبة متنفعش والفرقة فاضية وفايلر عنده مشاكل والإدارة لازم تمشي".ووجه أمير هشام خطابه إلى الثنائي، متسائلا "كيف تنتقد فريقا متصدرا الدوري بفارق 14 نقطة عن المركز الثاني وتتحدث عنه بطريقة مستفزة؟".وكان الإعلامي سيف زاهر قال إن النادي الأهلي يعاني من عدة أزمات إدارية هي التي تسببت في تراجع نتائج ومستوى الفريق في المباريات الماضية.