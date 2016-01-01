شن الإعلامي أمير هشام، هجوما حادا على الإعلامي سيف زاهر وإبراهيم فايق؛ بعد انتقادهما النادي الأهلي عقب هزيمته أمام الزمالك 3 - 1.
وقال "هشام"، عبر قناة "الأهلي"، إن هناك حملة من سيف زاهر وإبراهيم فايق على الأهلي، معلقا "مفضوحين".
وأكد إعلامي قناة الأهلي، أن تصريحاتهما متشابهة ولا يوجد اختلاف فيها، متعجبا "بأي منطق أو عقل وكيف تفكرون! لابد أن تكون محايدًا طالما فى قناة عامة، ولو لم تكن محاديا فاعمل قناة على اليوتيوب وتحدث كما تشاء".
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التعليقات على شاهد.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق
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