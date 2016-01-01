تصريحات استفزازية جديدة.. إثيوبيا: مصر تريد الهيمنة على مياه النيل



نهر النيل نهر النيل

زعم وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندار جاتشو، أن بلاده في حاجة إلى بناء سد النهضة، مشيرا إلى أنها يجب عليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.



جاء ذلك خلال فعالية تحت عنوان "نهر النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا"، حيث أضاف وزير الخارجية أن سد النهضة الإثيوبي الذي يتم بناؤه هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة. بحسب زعمه.



ولفت إلى أن بلاده يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميجاوات من طاقة كهرومائية من نهر النيل، وهو ما سيمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين الخدمات.

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وواصل الوزير الإثيوبي مزاعمه قائلا إن مصر تريد الهيمنة على استخدام مياه النيل، وهو ادعاء ترفضه دول المنبع، التي هي مصدر كل مياه النيل تقريبًا.يأتي ذلك على الرغم من المرونة المصرية في المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة وعملية الملء وآلية إقامة المشروعات المستقبلية.وزعم وزير الخارجية أن هذه الروايات القديمة يجب استبدالها بالاستخدام العادل والمنصف للمياه لجميع الدول المشاطئة لنهر النيل.