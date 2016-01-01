زعم وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندار جاتشو، أن بلاده في حاجة إلى بناء سد النهضة، مشيرا إلى أنها يجب عليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
جاء ذلك خلال فعالية تحت عنوان "نهر النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا"، حيث أضاف وزير الخارجية أن سد النهضة الإثيوبي الذي يتم بناؤه هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة. بحسب زعمه.
ولفت إلى أن بلاده يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميجاوات من طاقة كهرومائية من نهر النيل، وهو ما سيمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين الخدمات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تصريحات استفزازية جديدة.. إثيوبيا: مصر تريد الهيمنة على مياه النيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق