مع عودة حركة الطيران حول العالم، في وقت لا يزال وباء كورونا يتفشى به، تسعى شركات الطيران إلى إيجاد حلول مبتكرة تقلل من احتمالية إصابة المسافرين بالعدوى، وهو ما تحاول شركة يابانية القيام به من خلال ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات، لا حاجة للأشخاص إلى لمسها.
ومن أبرز طرق انتقال فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر لمس الأسطح الملوثة، مما دفع شركة «أول نيبون» الجوية اليابانية إلى ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات، يمكن فتحها وإغلاقها من دون الحاجة إلى لمس المقابض.
وتكمن فكرة الأبواب الجديدة في أنها لا تحتوي على مقبض يتم سحبه للخارج، كما هو الحال حاليا، وإنما بتركيب زنبرك على مقبض باب المرحاض، بحيث يمكن فتحه بدفعه باستخدام المرفق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هنا اليابان | حل مبتكر لمنع انتقال كورونا في مرحاض الطائرة: ادخل واخرج دون لمس الباب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق