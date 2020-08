تطوير عقار أمريكي لعلاج فيروس نقص المناعة عن طريق الحقن تطوير عقار أمريكي لعلاج فيروس نقص المناعة عن طريق الحقن

تمكن علماء أمريكيون من تطوير عقار جديد عن طريق الحقن يمنع فيروس نقص المناعة المكتسبة من مهاجمة الخلايا، مما يوفر حماية طويلة الأمد من العدوى مع آثار جانبية أقل.

ويمكن للعقار، الذي تم اختباره على الرئيسيات غير البشرية، في النهاية أن يحل محل أو يكمل مكونات علاجات



"كوكتيل" الأدوية المركبة المستخدمة حاليا للوقاية من الفيروس أو علاجه.

وأوضح الدكتور مايكل إس كاى، الأستاذ في جامعة يوتا الأمريكية "يعد هذا خيارا علاجيا جديدا ومثيرا لفيروس نقص المناعة البشرية للوقاية والعلاج، مع آلية عمل فريدة مقارنة



بالعقاقير الأخرى المعتمدة"، مضيفا "لديه إمكانات كبيرة لمساعدة المرضى الذين يعانون من مقاومة الأدوية وكذلك أولئك الذين قد يستفيدون من مزيج من الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية طويلة المفعول والحقن".

وفي هذه الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ، اختبر الباحثون عقارا فريدا يسمى CPT31 ، يعتمد على بروتين "ببتايد – د".