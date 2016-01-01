ابتكار ثعبان يعمل بالليزر لاختراق القطع المعدنية

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ابتكار ثعبان يعمل بالليزر لاختراق القطع المعدنية

تتجه العديد من الصناعت الكبرى في الاعتماد على استخدام آلات القطع بالليزر، وذلك لتنفيذ تصميمات معدنية بسرعة كبيرة ودقة عالية.

ووفقا لمدة تصنيعها وطبيعة تقنياتها المتاحة تختلف آلات الليزر، إذ تم مؤخرًا، تصميم آلة ليزر تستخدم في عملها ذراع يشبه الثعبان، حيث يمكنه الوصول إلى أي قطعة معدنية، ومن ثم تقطيعها بسهولة وسرعة كبيرة، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "شابل" الأمريكي.

وتم نشر مقطع فيديو للآلة الروبوتية الجديدة، التي يمكنها تنفيذ المهام دون تدخل بشري في وقت قياسي، فالآلة عبارة عن روبوت آلي يخرج من مكان صغير، حيث إنه مصمم للعمل داخل المناطق الخطرة، مثل مكونات المفاعلات النووية، ويمكنه الوصول إلى أي مكان في الأجزاء المعدنية التي يتم تقطيعها.

وتبلغ قوة الليزر المستخدم داخل الروبوت إلى 5 كيلو وات، وهو ما يميزه بقوة قطع كبيرة تصلح للعمل مع التصميمات المعدنية السميكة، حيث يساهم الروبوت في تقليل حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المناطق الخطرة.

المصدر: الوطن

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