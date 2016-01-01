يبحث كل شخص عن إنسان يتوافق معه فى الكثير من الصفات الشخصية والهوايات وحتى أنواع الموسيقى والطعام المفضل له، حتى يشعر بالأمان والاستقرار العاطفى، الأمر الذى أشار إليه علماء الفلك الذين أكدوا على إن بعض الأبراج الفلكية تتوافق مع بعضها فى الكثير من الصفات التى تجعلها أفضل شركاء على الإطلاق، وهؤلاء نتعرف عليهم فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "elitedaily".
برج الجوزاء والحمل..بيتفقوا على حب السهر والمغامرة
يشترك برج الحمل والجوزاء فى العديد من الصفات الشخصية، منها حب المغامرة، والفضول، والحماس لعمل أى شىء جديد ومختلف، ووضع الخطط لتحقيق طموحاتهم، بالإضافة إلى حب السهر طوال الليل، وهذا التوافق يجعل علاقتهم العاطفية قوية .
برج السرطان والحوت..رومانسين وبيحبوا العيلة
يتفق كل من السرطان والحوت، فى العديد من الصفات الشخصية، منها الرومانسية والعاطفية الزائدة، وأحلام اليقظة وحب الاستقرار والأمان وتكوين أسرة صغيرة، والتى تجعل علاقتهم قوية ومستقرة .
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التعليقات على توافق الأبراج.. 4 كابلز الفلك يضمن نجاح علاقتهم
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