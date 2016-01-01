

رجل يتفاجأ بتحويل 2 مليار دولار لحسابه بالبنك.. "مبروك بقيت مليونير" رجل يتفاجأ بتحويل 2 مليار دولار لحسابه بالبنك.. "مبروك بقيت مليونير"

تعرض رجل لموقف غريب، حيث تلقى رسالة على هاتفه من قبل البنك الذي يتعامل معه تخبره بتحويل 2 مليار و45 مليون دولار لحسابه ليصبح مليونير بين ليلة وضحاها.



وفور وصول الرسالة إليه لم يصدق الرجل نفسه وظن أن البنك سيكتشف الخطأ الذي وقع فيه إلا أن ذلك لم يحدث لمدة يومين، فذهب بعد ذلك إليهم ليخبرهم بما حدث.



وياتي ذلك الخطأ من بنك "أوف أمريكا"، بعد أيام من تصدر مجمعة بنك "سيتي" عناوين الأخبار بعد تحويلهم 900 مليون دولار بالخطأ لمجموعة من المقرضين، وقال العميل ببنك "أمريكا" في ماساتشوستس، غنه تلقىى رسالة عبر تطبيق البنك على الهاتف تخبره بتحويل أكثر من 2 مليار إليه.

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وقال بييل هالدين ، المتحدث باسم البنك، إن المال لم يتم تحويله حقا، ولكنه كان خطأ في عرض المبلغ الرئيسي وليس أكثر من ذلك وتم تصحيحه، وفقا لموقع "بلومبرج".فيما أوضح بليز أغيري صاحب الحساب البنكي، أنه اعتقد في البداية أن البنك سيكتشف الخطأ نفسه. عندما لم يحدث ذلك ، تواصل مع مدير العلاقات للاستعلام عن الأموال الغامضة التي تظهر على كل من الويب وتطبيق الهاتف المحمول الخاص به، وقام البنك بعد ذلك بإصلاح المشكلة.