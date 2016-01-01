

الملكة اليزابيث ستجعل قلعة وندسور مقر إقامتها بدلا من باكنجهام.. اعرف القصة الملكة اليزابيث ستجعل قلعة وندسور مقر إقامتها بدلا من باكنجهام.. اعرف القصة

تستعد الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا لجعل قلعة وندسور موطنها الرئيسي، ومقر إقامتها الرئيسية، ولن تستأنف إقامتها في قصر باكنجهام هذا العام، وفقًا لمصدر ملكي، وتود الملكة اليزابيث البالغة من العمر 94 عامًا "السفر" إلى لندن للمشاركة إذا كان ذلك آمنًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ويُعتقد أن غياب الملكة عن قصر باكنجهام سيكون الأطول خلال فترة حكمها البالغة 68 عامًا، وعادة ما تعود الملكة اليزابيث إلى المبنى في أكتوبر بعد إجازتها الصيفية في قلعة بالمورال باسكتلندا، ولكن بدلاً من ذلك، ستعود إلى قلعة وندسور حيث عزلت نفسها مع الأمير فيليب دوق إدنبرة من 19 مارس قبل إجازتهم في اسكتلندا.







وقال مصدر ملكي: "هناك رغبة في العودة إلى قصر باكنجهام وتشغيله مرة أخرى كمكان لتواجد الملكة اليزابيث وعملها، ولكن فقط إذا كانت كل النصائح ذات الصلة تشير إلى أنه من المناسب القيام بذلك".



ويُعتقد أنه تتم مراجعة المقترحات الخاصة بكيفية حضور الملكة بأمان للاحتفالات التذكارية في النصب التذكاري لإحياء ذكرى الأحد في نوفمبر.



لكن من الواضح أن الملكة اليزابيث لن تعود إلى قصر باكنجهام مرة أخرى حتى يتم القضاء على تهديد جائحة فيروس كوفيد 19.



ومع ذلك، يُعتقد أن الملكة اليزابيث ستقضي عطلة عيد الميلاد المعتادة في ساندرينجهام في نورفولك.

