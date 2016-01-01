استيقظت طفلة بعد أن أعلن الأطباء وفاتها لمدة ساعة واحدة عندما كانت عائلتها على وشك غسل جثمانها استعدادًا للدفن في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا.
ونقلت الطفلة إلى المستشفى في 18 أغسطس/ آب لمعاناتها من مرض السكري المزمن واختلال عمل الأعضاء، وأعلن الأطباء وفاتها في نفس اليوم.
وبعد أن أخذتها عائلتها إلى المنزل بدأت درجة حرارة الطفلة البالغة 12 عاما ترتفع وعاد نبض قلبها وفتحت عينيها مرة أخرى، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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التعليقات على طفلة تموت "مرتين" في إندونيسيا.. عمرها الثاني "ساعة"
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