طفلة تموت "مرتين" في إندونيسيا.. عمرها الثاني "ساعة"

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طفلة تموت "مرتين" في إندونيسيا.. عمرها الثاني "ساعة"

استيقظت طفلة بعد أن أعلن الأطباء وفاتها لمدة ساعة واحدة عندما كانت عائلتها على وشك غسل جثمانها استعدادًا للدفن في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

ونقلت الطفلة إلى المستشفى في 18 أغسطس/ آب لمعاناتها من مرض السكري المزمن واختلال عمل الأعضاء، وأعلن الأطباء وفاتها في نفس اليوم.

وبعد أن أخذتها عائلتها إلى المنزل بدأت درجة حرارة الطفلة البالغة 12 عاما ترتفع وعاد نبض قلبها وفتحت عينيها مرة أخرى، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقدم الأطباء إلى منزل الأسرة لإعطاء الطفلة الأكسجين والاعتناء بها، لكنها توفيت مرة أخرى بعد ساعة.

وبعد تأكيد وفاتها للمرة الثانية، تم دفنها في مقبرة قرية لامبانجكونينج.

وتعد استعادة جثامين المرضى الذين يموتون بسبب قصور القلب للنبض لفترة وجيزة أمرًا شائعًا، ويعرف باسم عودة الدورة الدموية العفوية.

وتحدث حوالي 82% من حالات عودة الدورة الدموية العفوية بعد 10 دقائق من الوفاة، وفقًا لتقرير صدر عام 2007 في مجلة الجمعية الملكية للطب.

المصدر: العين

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