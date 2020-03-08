عاجل| سعر الدولار يتراجع 3 قروش أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 24 أغسطس

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صورة الخبر: عاجل| سعر الدولار يتراجع 3 قروش أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 24 أغسطس
عاجل| سعر الدولار يتراجع 3 قروش أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 24 أغسطس

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، بعد بدء تعاملات اليوم الأثنين 24 أغسطس 2020 في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة بلغت 3 قروش.

وسجل سعر الدولار نحو 15.85 جنيه للشراء، و 15.95 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.86 جنيها للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.84 للشراء، 15.94 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.

المصدر: اخبار اليوم

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