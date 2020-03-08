تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، بعد بدء تعاملات اليوم الأثنين 24 أغسطس 2020 في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة بلغت 3 قروش.
وسجل سعر الدولار نحو 15.85 جنيه للشراء، و 15.95 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.86 جنيها للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه.
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التعليقات على عاجل| سعر الدولار يتراجع 3 قروش أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 24 أغسطس
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