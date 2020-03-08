تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 24 أغسطس

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات الإثنين 24 غسطس 2020.
يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ختام تعاملات الجمعة بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وانخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات، وذلك بعد ارتفاعها الثلاثاء بقيمة تراوحت بين 12 جنيها و 15 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
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