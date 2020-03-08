تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 24 أغسطس

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تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 24 أغسطس

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات الإثنين 24 غسطس 2020.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ختام تعاملات الجمعة بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات، وذلك بعد ارتفاعها الثلاثاء بقيمة تراوحت بين 12 جنيها و 15 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، سجلت عيار 21 سجل نحو 854 جنيها، وعيار 18 نحو 732 جنيه، وعيار 24 نحو 976 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6832 جنيها.

يأتي ذلك بعد زيادة أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأثنين الماضي بقيمة تراوحت بين 15 جنيها و 20 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، وكانت أسعار الذهب تراجعت بنفس القيمة في بداية التعاملات..

المصدر: اخبار اليوم

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