يتوقع خبراء الأرصاد أن تشتد العاصفة "ماركو"، وهي واحدة من العاصفتين المداريتين اللتين تتجهان نحو ساحل الخليج الأمريكي، لتتحول إلى إعصار، في حين حث حكام الولايات الساحلية السكان على الاستعداد لطقس لم يسبق له مثيل وسط تفشي جائحة كوفيد-19.
وبحسب أحدث نشرة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، فإن من المتوقع أن تشتد العاصفة "ماركو" لدى مرورها بقناة يوكاتان إلى جنوب شرق خليج المكسيك.
ووفقا لسكاي نيوز، قد تم رصدها على بعد نحو 168.98 كيلومتر شمال شرقي مدينة كوزوميل المكسيكية، محملة برياح تصل سرعتها إلى 104 كيلومترات، وإلى الشرق، بلغت سرعة الرياح في العاصفة المدارية "لورا" 64 كيلومترا في الساعة بينما تتحرك غربا بسرعة تتجاوز 28 كيلومترا في الساعة على بعد يقارب 48 كيلومترا جنوب غربي مدينة بونسيه في جنوب بويرتوريكو، حسبما قال المركز
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التعليقات على "ماركو" يرعب أمريكا.. وتحذير من حدث "لم يسبق له مثيل"
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