

"ماركو" يرعب أمريكا.. وتحذير من حدث "لم يسبق له مثيل" "ماركو" يرعب أمريكا.. وتحذير من حدث "لم يسبق له مثيل"

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشتد العاصفة "ماركو"، وهي واحدة من العاصفتين المداريتين اللتين تتجهان نحو ساحل الخليج الأمريكي، لتتحول إلى إعصار، في حين حث حكام الولايات الساحلية السكان على الاستعداد لطقس لم يسبق له مثيل وسط تفشي جائحة كوفيد-19.



وبحسب أحدث نشرة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، فإن من المتوقع أن تشتد العاصفة "ماركو" لدى مرورها بقناة يوكاتان إلى جنوب شرق خليج المكسيك.



ووفقا لسكاي نيوز، قد تم رصدها على بعد نحو 168.98 كيلومتر شمال شرقي مدينة كوزوميل المكسيكية، محملة برياح تصل سرعتها إلى 104 كيلومترات، وإلى الشرق، بلغت سرعة الرياح في العاصفة المدارية "لورا" 64 كيلومترا في الساعة بينما تتحرك غربا بسرعة تتجاوز 28 كيلومترا في الساعة على بعد يقارب 48 كيلومترا جنوب غربي مدينة بونسيه في جنوب بويرتوريكو، حسبما قال المركز

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ويتوقع أن تضرب ساحل الخليج الأمريكي الأربعاء، حسبما تقول تقديرات المركز.ويعتبر اتجاه العاصفتين نحو الخليج في آن واحد حدثا مناخيا نادرا يمكن أن يلحق دمارا بالمنطقة مع الرياح المدمرة وهطول الأمطار والعواصف العاتية.وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد.وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.