ناسا تكشف عن كويكب سيقترب من الأرض.. نوفمبر المقبل

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ناسا تكشف عن كويكب سيقترب من الأرض.. نوفمبر المقبل

أفاد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" أن هناك كويكب يحمل اسم "2018VP1" سيقترب من الأرض بتاريخ 2 نوفمبر المقبل.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الكويكب سيقترب من الغلاف الجوي للأرض، ولكن احتمال تأثيره عليها يبلغ 0.41٪.

ووفقا لبيانات "ناسا"، فإن عدد الاصطدامات المحتملة للكويكب قد تكون ثلاثة، مع وجود "فرصة بنسبة 99.59٪ في أن يخطئ الكويكب الأرض".

وتم التعرف على الكويكب لأول مرة في مرصد بالومار بمقاطعة سان دييجو الأمريكية في نوفمبر 2018، ويبلغ قطره 0.002 كيلومتر أو حوالي 6.5 قدم.

المصدر: اخبار اليوم

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