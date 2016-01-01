أفاد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" أن هناك كويكب يحمل اسم "2018VP1" سيقترب من الأرض بتاريخ 2 نوفمبر المقبل.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الكويكب سيقترب من الغلاف الجوي للأرض، ولكن احتمال تأثيره عليها يبلغ 0.41٪.
ووفقا لبيانات "ناسا"، فإن عدد الاصطدامات المحتملة للكويكب قد تكون ثلاثة، مع وجود "فرصة بنسبة 99.59٪ في أن يخطئ الكويكب الأرض".
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التعليقات على ناسا تكشف عن كويكب سيقترب من الأرض.. نوفمبر المقبل
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