10 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك بالدوري المصري



خسارة الأهلي أمام الزمالك بالدوري المصري خسارة الأهلي أمام الزمالك بالدوري المصري

سادت حالة من الحزن الشديد داخل ارجاء الأهلي منذ الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن فعاليات الجولة الـ21 من منافسات مسابقة الدوري.



ورغم حالة الغضب العارم داخل جدران النادي وبين أوساط جماهيره لكن شهد الأمر حالة من الانقسام بين فريقين أولهما يري أن الفريق فقد هويته وبات بلا قائد وهناك حالة من عدم الإستقرار تجتاج إلي تدخل الإدارة بينما يري الفريق الآخر ان أبناء الرداء الأحمر كانوا الأفضل وأهدروا فرصا بالجملة ما بين العارضة وضربتي جزاء لم يحتسبهما الحكم ولكنهم في الوقت ذاته يرون أن الفريق بحاجه للاعبين جدد ويحتاج إلي تدخل من إدارة النادي لإنقاذه من الهزة النفسية التي تعرض لها منذ رحيل رمضان صبحي ومعه شريف إكرامي.



ولم تكن خسارة الأهلي من الزمالك نتاجا لما حدث في الملعب فقط ولكنها لـ 10أسباب رئيسية أولها حالة عدم الإستقرار التي يشهدها النادي نفسه والثاني الخلافات الشديدة التي تضرب أوساط الفريق دون تدخل حقيقي لؤادها والسيطرة عليها والثالث رحيل القوام الرئيسي واللاعبين اصحاب الشخصيات القادرة علي لم الشمل والرابع حالة السويسري رينيه فايلر نفسه المدير الفني الذي يظهر وكأنه غير راغب في العمل ولا يريد الإستمرار لدرجة أنه قال نصًا من اسبوع للاعبيه يجب أن نكمل بطولة الدوري دوري أبطال أفريقيا وبعدها نري من سيبقي ومن سيرحل ..قد لا أستمر انا أو أنتم في إشارة واضحة بأنه ليس متمسكًا بالبقاء داخل الجدران الحمراء.

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أما السبب الخامس يتمثل في عناد المدير الفني السويسري نفسه مع بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي وعدم الدفع في ظل عدم قدرة محمد هاني علي إستثمار كل الفرص التي لاحت له بجانب الدفع بمروان محسن والإبقاء عليه ورحيل صلاح محسن ووليد أزارو واحمد ياسر ريان للإعارة وكلهم أفضل منه وكذلك رحيل عمار حمدي للإعارة وهو الحل الامثل لو استمر حاليًا.السبب السادس يتمثل في كارثة حسب عضو بالجهاز الفني أن الفريق الأحمر يعاني بدنيًا رغم أنه أول ناد عاد للتدريبات وقبل الزمالك بـ 10 أيام علي الاقل ، فهذا يظهر بوضوح ان الفريق لم يكن تحت السيطرة ولم يكن يؤدي برامج تدريبية أون لاين كما كان يقال وقتها.السبب السابع إنفراط عقد الفريق بصورة واضحة وبدأت الخلافات تدب في وسط الفريق فهناك حالة من الشللية مثل صالح جمعة وكهربا بجانب كيف يقوم لاعب بالتطاول علي زميل رحل عن الفريق عبر وسائل التواصل الإجتماعي دون أن يكون هناك رادع.السبب الثامن يتمثل في غياب دور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي يبدو أنه لا يزال متاثرًا بأحداث شهر رمضان الماضي ويعاني ذهنيًا ويفكر فقط في أمر رحيله عن القلعة الحمراء.والسبب التاسع ضعف النادي في مواجهة الأزمات فكيف صمت علي إيقاف كهربا من إتحاد الكرة والإصرار علي الحكم الكرواتي الذي كان متحاملًا علي الفريق الموسم الماضي أمام بيراميدز ونفس الأمر يتكرر حاليًا دون أن يكون هناك موقف واضح.السبب العاشر أن الأهلي فقد هيبته الإعلامية وبات يجري خلف وسائل التواصل الإجتماعي ويسعي لإرضائها بأي شكل حتي لو تعاقد مع لاعب بـ 90 مليون جنيه دون أن يكون له دور واضح منذ قدومه، بجانب أن لاعبيه والإدارة باتت هدفا واضحا وشرسا للهجوم الإعلامي كل ليلة وبلا هواده في حين لم يتحدث أحد عن أخطاء المنافسين.