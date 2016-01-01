شوبير: أتوقع انتقال لاعب الأهلي المعار لـ الزمالك



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

ناقش الإعلامي أحمد شوبير، اليوم، الإثنين، احتياجات النادي الأهلي لتدعيم بعض مراكزه، بداية من الموسم المقبل.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت": "البدائل الدفاعية في الأهلي تبدو ضعيفة، الفريق يحتاج للتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار أحمد فتحي، وفي حال رحيله، تسرع الإدارة في التعاقد مع لاعب آخر يدعم الجبهة اليمنى".



وتابع: "الأهلي يفاضل بين عودة صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان، وفي حال عدم عودة حسين السيد، أتوقع انتقاله إلى الزمالك، وهذا شيء طبيعي ولن يقلل منه أبدًا، لأنه عرض نفسه للعودة، أكثر من مرة".

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وأضاف: "عودة الثنائي وليد أزارو، وعمار حمدي، في الموسم المقبل مهمة".وأتم: "وتابع: "لست مقتنع تمامًا بما يتردد حول تأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي، رمضان لم يشارك في الفترة الماضية من أساسه، ولم يعد يهم جماهير النادي أين سيلعب فهذا شأنه ولكن مايهمهم الان كيف يساندون الأهلي فهذا واجبهم".وكان الأهلي قد تلقى هزيمة ثقيلة على يد غريمه الزمالك،، بنتيجة 1-3، في القمة 120 التي جمعت بينهما السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.