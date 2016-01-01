وزير التعليم العالي: 29 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات |شاهد



الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم ، حتى لا يقوم احد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب ، لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة الأولى.







وأضاف عبد الغفار، أنه اطمأن اليوم على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والاجنبية وطلاب الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق بعد 3 أيام من انتهائها يوم 26 اغسطس، مشيرا إلى أنه خلال العام ستعلن نتيجة الحد الأدنى للمرحلة الثانية.

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واجرى منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جولة تفقدية من داخل مكتب تنسيق الثانوية العامة 2020 بجامعة عين شمس، والذي اطمأن خلالها على سير أعمال مكتب التنسيق في اليوم الثالث للمرحلة الأولى.واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.وانطلقت امس الاول، السبت، أعمال اليوم الأول لتنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيـان الحد الأدنى بعدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،١الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـالي 149685.