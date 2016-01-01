شاهد.. العين الحارسة .. قصة شاهد على 40 عاما من الاكتشافات الأثرية بالأقصر



الريس على فاروق الريس على فاروق

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقرير عن الريس علي فاروق وهو شاهد على 40 عام من الاكتشافات الأثرية بالأقصر وصعيد مصر.



وشارك الريس على فاروق في اكتشاف مئات المقابر الأثرية على مدار 40 عاما، بعد أن ورث هذه الوظيفة أبا عن جد، كما شارك في أكثر 20 فيلم وثائقي عن عظمة الحضارة الفرعونية واكتشافاتها، بدعم شخصي من عالم الآثار الشهير زاهي حواس، كما كرمه من الدكتور خالد العناني وزير الآثار لجهوده هو في مجال الحفائر عن المقابر الأثرية في عيد الأثريين الثاني عشر، بدار الأوبرا.



قال الريس علي فاروق، إن عمله بمجال الحفائر وراثة عن أجداده، موضحًا انه عاهد أجداده على الحفاظ على هذه الآثار دون ان يمسها اي ضرر، والجملة التي عاهد بها الانجال الأجداد "عرق الأجير ومال الوقف مايتخانوش"، موضحًا ان دون تلك المعاهدة لا يتم استلام جواب التعيين بوزارة الآثار.

