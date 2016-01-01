شاهد.. إرهابي يفجر نفسه في أحد مخيمات لبنان

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إرهابي يفجر نفسه


أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار في أحد المخيمات الواقعة بين بلدتي عين الدهب والبيرة في عكار شمالي لبنان.

وذكرت شبكة "إل.بي.سي" اللبنانية أن الانفجار ناجم عن إرهابي فجر نفسه وذلك بعد محاصرة القوى الأمنية له في أحد المخيمات في عكار شمالي لبنان.

وبحسب الشبكة فقد داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية - والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة.

وتبين أن المطلوب واجه القوة، ما اضطرها إلى التعامل معه بالنار، حيث سمع إثر ذلك دوي انفجار.

ولا يزال هناك تكتم كبير على هوية الشخص الذي أضحى قتيلا، وما اذا كان ثمة مطلوبين آخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الأمن الداخلي لإيضاح صورة وحقيقة ما حصل.

المصدر: شبكة "إل.بي.سي" اللبنانية

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