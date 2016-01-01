أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار في أحد المخيمات الواقعة بين بلدتي عين الدهب والبيرة في عكار شمالي لبنان.
وذكرت شبكة "إل.بي.سي" اللبنانية أن الانفجار ناجم عن إرهابي فجر نفسه وذلك بعد محاصرة القوى الأمنية له في أحد المخيمات في عكار شمالي لبنان.
وبحسب الشبكة فقد داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية - والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. إرهابي يفجر نفسه في أحد مخيمات لبنان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق